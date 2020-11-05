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Kağıthane'de midibüsü işte böyle kundakladılar

İstanbul Kâğıthane'de sabah saatlerinde park halindeyken yanan midibüsün kundaklandığı ortaya çıktı.

DHA05 Kasım 2020 Perşembe 15:14 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 15:14
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Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokak'ta sabah saat 06.20'de park halindeyken yanan midibüs, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın hakkında araştırma yapan Kağıthane Asayiş Şube Amirliği'ne bağlı ekipler, sokaktaki kameraları inceledi. Yapılan incelemede Hamit Hamitettin Sancak isimli şüphelinin midibüsü kundakladığı tespit edildi. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler Sancak'ı evinde gözaltına aldı. Şüphelinin 23 adet suç kaydı bulunduğu belirlendi.

KUNDAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli ateş yaktıktan sonra midibüsün içinde durmaya devam ediyor. Şüphelinin çıkmasından kısa süre sonra, midibüs alevlere teslim oluyor.

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