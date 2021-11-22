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Kağıthane'de ortalık karıştı

Kağıthane'de boş bir arsada yabancı uyruklu oldukları öğrenilen yaklaşık 25 kişi arasında kavga çıktı.

DHA22 Kasım 2021 Pazartesi 11:22 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 11:22
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Olay, dün öğle saatlerinde Kağıthane Çeliktepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 grup arsada, karşı karşıya geldi. Yaklaşık 25 kişili birbirlerine tekme, tokat, taş ve sopalarla saldırdı. Dakikalarca birbirine saldıranlar arasında, aldıkları darbeler sonucu yaralananlar oldu. Polis ekipleri gelmeden saldırganlar, olay yerinden ayrıldı. Kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir kişinin kavga eden kişilere "Vurun" diye bağırdığı duyuluyor.

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