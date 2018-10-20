Kağıthane’de seyir halindeki otomobilin sürücüsüne mermi isabet etti

İddiaya göre, saat 13.00 sıralarında Kağıthane Sadabad Viyadüğü Okmeydanı istikametinde otomobiliyle seyir halinde olan Moiz Mayorkas isimli sürücü, nereden geldiği belli olmayan bir mermi ile yaralandı. Aracın ön camından giren mermi, Mayorkas'ın omuzuna saplandı. Olay nedeniyle şoka giren sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek durdu. Bu esnada aynı istikamette olan bir ambulans sürücünün kanlar içerisinde kaldığını gördü. 112 sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı sürücü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ameliyatın ardından sürücünün yoğum bakıma kaldırıldığı belirtildi. Moiz Mayorkas isimli sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olaydan kısa bir süre önce silah sesleri duyulduğunun aktarılması üzerine ekipler çalışma başlattı. Sadabad Viyadüğüne yakın bir noktada bulunan yeşil alanda silahın ateşlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler alanda boş kovan araması yaptı. Ekiplerin detektörlerle arama yaptığı görüldü.

Sürücüye ait otomobil ise yapılan incelemelerin ardından otoparka çekildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.