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Kağıthane'de zincirleme trafik kazası! Taksi şoförü ve kadın yolcu araçta sıkıştı

İstanbul Kağıthane TEM Bağlantı yolu Nurtepe mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada taksi ok gibi bariyerlere saplandı. Taksi şoförü ve kadın yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

DHA22 Haziran 2020 Pazartesi 15:20 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 15:20
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Kağıthane TEM Bağlantı yolu Nurtepe mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada taksi ok gibi bariyerlere saplandı. Taksi şoförü ve kadın yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

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