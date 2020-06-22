Kağıthane'de zincirleme trafik kazası! Taksi şoförü ve kadın yolcu araçta sıkıştı
İstanbul Kağıthane TEM Bağlantı yolu Nurtepe mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada taksi ok gibi bariyerlere saplandı. Taksi şoförü ve kadın yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.
DHA22 Haziran 2020 Pazartesi 15:20 - Güncelleme: 22 Haziran 2020 Pazartesi 15:20
Kağıthane TEM Bağlantı yolu Nurtepe mevkiinde 3 aracın karıştığı kazada taksi ok gibi bariyerlere saplandı. Taksi şoförü ve kadın yolcu araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkarmaya çalıştı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.