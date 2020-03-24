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Güncel

Kağıthane'deki iş yerine yapılan saldırının failleri belli oldu

İstanbul Kağıthane'de 3 kişinin yaralandığı iş yeri saldırısının failleri belli oldu.

AA24 Mart 2020 Salı 16:07 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 16:07
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Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece Gürsel Mahallesi'nde bir iş yerine düzenlenen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bölgede yasa dışı bahis oynatan ve aralarında husumet bulunan iki gruptan birisinin diğer grubun faaliyetlerini yürüttüğü iş yerine saldırdığını belirledi.

Kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

- BEKÇİLER FACİAYI ÖNLEDİ

Söz konusu olayın yaşandığı yere plakasız 4 araçla gelen 15 kişilik grup uzun namlulu silahlarla iş yerine saldırıda bulunduğu sırada yakınlardaki 2 gece bekçisinin olaya müdahale ettiği ve saldırganlara karşılık verdiği öğrenildi.

Bekçilerin müdahalesi üzerine saldırganların iş yerine girmekten vazgeçip olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

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