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Kağıthane'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kağıthane'de sabah saatlerinde silahlı kavgaya karışan bir şüphelinin bekçi tarafından kovalamaca sonucu yakalandığı öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, bekçi M.K'nın yan masasında oturan K.E. aynı masada bulunan O.E tarafından bacağından silahla vuruldu.

Bekçinin olaya müdahale etmesi üzerine, etrafa ateş açan saldırgan kaçmaya başladı.

Uyarılara ateşle karşılık vermesi üzerine bekçi M.K tarafından vurulduktan sonra Talatpaşa Caddesi'nde bir eve sığınan O.E sığındığı adreste silahıyla birlikte gözaltına alındı.

Şüphelinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Bu arada bekçi M.K'nın acil müdahale eğitimi aldığı bildirildi.

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