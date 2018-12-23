Kahraman Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda eğitim faaliyetine katıldı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Deniz Kuvvetleri’ne ait bir fırkateyn ve helikopterin, Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda eğitim faaliyetine katıldığı vurgulandı.