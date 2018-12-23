Kahraman Deniz Kuvvetleri Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda eğitim faaliyetine katıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kahraman Deniz Kuvvetleri’ne ait bir fırkateyn ve helikopterin, Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda eğitim faaliyetine katıldığı vurgulandı.
- İHA
MSB’nin sosyal medya hesabı Twitter’dan duyurulan eğitim faaliyeti açıklamasında, “Deniz Kuvvetlerimize ait TCG GİRESUN fırkateyni ve bir deniz helikopterimiz ile Fransa Deniz Kuvvetlerine ait FS ACONIT gemisinin katılımıyla, 21 Aralık 2018 ‘de, Doğu Akdeniz’de uluslararası sularda deniz eğitimleri icra edilmiştir” bilgileri yer aldı.
Paylaşımda, eğitim faaliyeti kapsamında çekilen görüntülerin yer aldığı video da yayınlandı.
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