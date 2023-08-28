Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz, Mansur Yavaş'ı göreve davet etti

Ankara'nın sanayi bölgelerinden biri olan Dağyaka'da bulunan döküm sahasında yaşanan olağandışı durumlar, bölgedeki yerleşimleri ve özellikle içme suyu ishale hattını tehdit ediyor. Döküm sahasının aşırı yüklenmesi sonucu oluşan toprak çökmeleri, zeminde büyük çatlaklar ve kaymalar meydana getirdi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, döküm sahası olarak kullanılan Dağkaya bölgesini yerinde inceledi. Ciddi bir tehlikenin kapıda olduğunu vurgulayan Başkan Oğuz, erozyon ve toprak kaymaları nedeniyle zeminde meydana gelen değişimlerin, Ankara'nın ana içme suyu ishale hattını tehlikeye soktuğunu belirtti.

"MANSUR YAVAŞ'I GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Oğuz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı olaya dikkat çekmek ve tedbirler almak üzere göreve çağırdı. Ana ishale hattının yanında yer alan su borularından bir tanesinin patladığını söyleyen Oğuz, döküm sahasındaki faaliyetlerin derhal durdurulması gerektiğini vurguladı. ASKİ'nin yeterince inceleme yapmadığını belirten Oğuz, ishale hattının güvenliği için gereken önlemlerin alınması gerektiğini aksi takdirde Ankara'nın içme suyunun büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

"ANKARA'NIN İÇME SUYU TEHLİKE ALTINDA"

Oğuz, temmuz ayında hasadı gerçekleştirilen tarım arazisinin ABB'nin döküm alanına yüzlerce binlerce ton hafriyat sevkiyatı sonucu ekilemez hale geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Derhal Dağyaka hafriyat döküm sahası durdurulmalı. Eğer durdurulmaz, oraya binlerce tonluk döküm yapılmaya devam edilirse bu zemindeki ana isale hattı patlayacak. Bunun işaretlerini zaten şebeke vermeye başlamış. Baskıdan dolayı arazi adeta hamur gibi kıvrılarak kaymaya devam ediyor. Sayın Mansur Yavaş ve ASKİ yetkilileri lütfen gerekli tedbirleri alın. Biçerdöver buraları biçerken bu alan düz ve engebesizdi. Biçtikten sonra arazi kalkmış, bu tarafa doğru geliyor. Yol bozulmuş. Bir dakika bile kaybedecek vakit, zaman yok. Ankara'nın içme suyu tehlike altında."

Dağyaka Mahallesi ve Saray Mahallesi muhtarları ise tehlikenin çanları cuma günü gece geç saatlerde ilk sinyallerini vermeye başladığını söyledi. Dağyaka bölgesindeki toprak çökmeleri nedeniyle ciddi bir tehlike oluştuğunu gözlemleyen Dağyaka Mahallesi muhtarı, Ankara'nın ana içme suyu ishale hattının bu bölgeden geçtiğini ve çökmeler nedeniyle boruların patlama riski taşıdığını ifade etti.