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Kahramankazanlı vatandaşlar depremzedelere evlerini açıyor

Kahramankazan Belediyesi deprem bölgesindeki vatandaşlara barınma konusunda katkıda bulunmak amacıyla 'Evim Evindir' kampanyası başlattı.

AA7 Şubat 2023 Salı 17:29 - Güncelleme:
Kahramankazanlı vatandaşlar depremzedelere evlerini açıyor
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Belediye Başkanı Serhat Oğuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem bölgesindeki vatandaşlar için Kahramankazan Belediyesi olarak bir çalışmayı hayata geçirmek istediklerini söyledi.

Deprem bölgesinde evsiz kalan, depremden zarar gören vatandaşları Kahramankazan'da misafir edeceklerini belirten Oğuz, "İlk etapta 100 vatandaşımızı barındırmak için hazırlığımız vardır. Bu kampanyamıza katılmak isteyen herkes vereceğimiz telefon numaralarından bize ulaşabilir. Kahramankazan sizi arzu ettiğiniz kadar ağırlamak istiyor." diye konuştu.

Oğuz, sosyal medya hesabından kampanyayı, "Depremden etkilenen ailelerimizi, kardeşlerimizi Kahramankazan'a bekliyoruz. Misafirimiz olmak isteyen depremzede vatandaşlarımız bulundukları illerin valiliklerine veya 0551 246 0648 numaralı telefondan Kahramankazan Belediyesine ulaşabilirler. Proje kapsamında belediyeye ait sosyal tesisler depremzedelerin hizmetine sunulacak." ifadeleriyle duyurdu.

  • Kahramankazan
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