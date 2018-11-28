Kahramanlara acı veda

Sancaktepe’de önceki sabah bilinmeyen bir nedenle irtifa kaybeden eğitim helikopterinin kahraman pilotları olası bir faciayı önledi. Son bir manevrayla Fırtına Sokak’taki üç binanın arasında bulunan boşluğa helikopteri yönlendiren askerlerden 4’ü şehit oldu, biri ise ağır yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Kurmay Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kurmay Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, Teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan’ın cenazeleri Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen askeri törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

TOPRAĞA VERİLDİLER

Şehit Şaylan ile Bekli için Ankara’daki Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde ikindi namazının ardından tören düzenlendi. Tören sonrası şehitlerin naaşları Cebeci Askeri Şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Yurtsever de baba ocağı Bursa’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 1.5 yıl önce evlendiği eşi tabuta sarılıp “Bir tanem gitme” diye gözyaşı döktü. Şehit Yurtsever, Mihraplı Camisindeki cenaze namazının ardından Hamitler Şehitliğinde toprağa verildi. Şehit Aslan’ın Türk bayrağına sarılı naaşı ise önce Muş’a buradan da Bitlis’e gönderildi. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, ailesinin yaşadığı Budaklı köyüne defnedildi.

ENKAZ KALDIRILDI

Öte yandan helikopterin düştüğü Fırtına Sokak’ta kaza kırım ekibi inceleme yaptı. Daha sonra vinç yardımı ile helikopterin gövde kısmı TIR’a yüklendi. Gövdeden koparak sokağın karşı tarafına düşen kuyruk kısmı ve diğer parçaları görevliler tarafından taşınarak vincin arka tarafına konuldu. Bu arada helikopterin yakıt bulaşan kısımlarına itfaiye tarafından köpük sıkıldı.