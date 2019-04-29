Kahramanların destanı Kut'ül Amare

1946’dan sonraki müfredattaki hiçbir tarih kitabı anlatmıyor Kut-ül Amare zaferini... Ne acı ki kahramanlarının ismi bile bugün bilinmiyor ya da hatırlanmıyor. İşte o hafızalardan silinmeye çalışan büyük zaferin bugün 103. yılı… Halil Paşa’nın, İngiliz birliklerini 29 Nisan 1916’da teslim almasının ardından “Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz inadını kırdığı birinci zaferi Çanakkale’de, ikinci zaferi burada görüyoruz” sözleriyle duyurduğu Kut’ül Amare Zaferi’nin 103. yılı kutlanıyor. 5 ay süren kuşatma sonucu Tümgeneral Charles Vere Ferrers Townshend komutasındaki İngiliz birliklerinin teslim alınmasıyla kazanılan Kut’ül Amare zaferi, Çanakkale’nin ardından Birinci Dünya Savaşı’nın “en büyük zaferi” olma niteliği taşıyor. Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Dairesi Başkanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, İngiliz tarihçi James Morris’in, “Britanya askeri tarihinin en aşağılık teslimi” diye tanımladığı Kut’ül Amare Savaşı, Irak’ın doğu kesiminde Dicle Nehri kıyısındaki Kut şehri yakınlarında konuşlanmış İngiliz askerleri ile müttefiklerinin kuşatılmasıyla başladı ve kasabanın Osmanlı Ordusu tarafından ele geçirilip, İngiliz birliklerinin tamamının esir alınmasıyla tamamlandı. Tümgeneral Townshend, kuşatma sürerken Halil Paşa’ya gönderdiği mektupta, ordusunu teslime hazır olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Efendim Hazretleri, açlık bizi silah bırakmaya zorluyor. Zatıalilerinin, ‘Sizin cesur askerleriniz bizim samimi ve kıymettar misafirleriniz olacaktır.’ sözlerinize istinaden kahraman askerlerimi size teslime hazırım.”

PARA TEKLİF ETTİLER

Askeri belgelere göre, Halil Paşa, Osmanlı Genelkurmayına bir telgraf göndererek, siperlerin önünde görüştüğü İngiliz Komutan Townshend’in “1 milyon sterlin karşılığında, 13 bin kişiden oluşan ordusuyla Hindistan’a gitmesine izin verilmesini” teklif ettiğini bildirip devletin bu konudaki emrini sordu. Paşa bunu reddedince Lawrence’in getirdiği mektupla hükümete 2 milyon sterlin verilmesi teklif edildi. Bu paralar tabii olarak reddedildi. Nihayet her taraftan ümidi kesilen Tümgeneral Townshend, bugün Kut’ül Amare’de bulunan bütün İngiliz ordusunu muzaffer Osmanlı kumandanına teslim etti.

Esir alınan General Townshend ve kurmayları Bağdat’ta esir muamelesi görmemiştir.