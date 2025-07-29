İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,574
  • EURO
    47,0162
  • ALTIN
    4336.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanların şehit olduğu alandan araçlar çekiliyor
Güncel

Kahramanların şehit olduğu alandan araçlar çekiliyor

10 orman şehidinin olduğu alana yakın bir noktada yanan araçlar görüntülendi. Bazı parçaları eriyen araçlardan su tankerinin olay yerinden çekildiği ve yerde sürükleme izleri olduğu görülürken, arazöz, pikap ve dozerin ise yakın zamanda olay yerinden çekileceği öğrenildi.

İHA29 Temmuz 2025 Salı 13:47 - Güncelleme:
Kahramanların şehit olduğu alandan araçlar çekiliyor
ABONE OL

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde başlayıp 1 hafta önce başlayan orman yangınında 5 kişilik AKUT ekibi ve 5'i de orman işçilerinden oluşan toplam 10 kişi şehit olmuştu. Canlarını veren kahramanların şehit olduğu alan dron ile havadan görüntülendi.

Öte yandan alandan 1 su tankerinin çekildiği ve yerde sürükleme izlerinin olduğu görüldü. Geride kalan Eyüp Dereli'nin kullandığı dozer, Tolunay Kocaman'ın kullandığı arazöz ve AKUT ekibine ait pikap aracının demir yığınına dönmüş halleri yangının şiddetini bir kez daha gözler önüne serdi. Bazı araçların demir aksamalarının eridiği ve eriyen maddenin yere aktığı görüldü. 10 kişinin bu araçların olduğu alana yakın bir noktada şehit olduğu öğrenildi.

Öte yandan diğer 3 aracın ise yakın zamanda çekileceği bilgisi edinildi. Yangınla alakalı inceleme ve adli işlemler devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.