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Kahramanlık asla unutulmaz

  • AHMET AĞAOĞLU Trabzonspor Kulübü Başkanı
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Bizler 15 Temmuz’u, tanık olan hiçbir vatandaşın unutamayacağı, gelecek kuşakların ise kitaplardan okuyup hafızalarına alacakları, ulus tarihimiz için kapkara bir gün olarak hatırlıyoruz. Halbuki 15 Temmuz bir gün değil; kırk yıllık bir sürecin acı dolu son halkası. 

15 Temmuz, takiye ile devleti ele geçirmek isteyen FETÖ’nün ülkeyi korku ve kana buladığı; öte yandan toplumun her kesiminden binlerce insanın bu meş’um kalkışmayı püskürtmek için canını ortaya koyduğu tarihin adı...Tüm planları Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmek ve parçalamak olanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Emniyet Teşkilatı’na devletimizin en kritik kurumlarına sızmış ve en üst idari kademeleri işgal etmişlerdi. Eğer bu darbe girişimi bastırılmasaydı Türkiye’ye müdahale kararları alınacak, askersiz, polissiz bırakılmış topraklarımızda bağımsızlık ilanları birbirini art arda takip edecekti. 

Tüm bunlar mümkündü; şayet bu büyük milletin cesur ve kahraman yurttaşları olmasaydı... Tüm ulusumuzun kaderini değiştiren tarihi olayın üçüncü yıl dönümünde, bu alçak darbe girişimini önlemek için canını siper eden aziz kahramanlarımızın anısı önünde saygı ve minnetle eğiliyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti!

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