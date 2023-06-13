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Kahramanmaraş AB'den ilk tescilini aldı

Kahramanmaraş, Çağlayancerit ceviziyle ilk kez Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.

AA13 Haziran 2023 Salı 15:40 - Güncelleme:
Kahramanmaraş AB'den ilk tescilini aldı
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Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sert kabuklu meyveler içerisinde yer alan ceviz Türkiye'de doğal yayılıma sahip bulunuyor.

Kahramanmaraş Çağlayancerit cevizini, Çağlayancerit ilçesinin coğrafi koşulları, iklimi, rakımı ve sulama suyu özellikleri farklı kılıyor. Dolgun gövdeli, ekstra irilikte, açık sarı iç renginde ve yumuşak yapılı olan Çağlayancerit cevizi kolay kırılıyor ve içi tüm olarak çıkarılabiliyor.

İlçede tohumdan yetişmiş ağaç sayısının çok fazla olduğu Çağlayancerit cevizi yetiştiriciliğinde zirai ilaç ve suni gübre kullanılmıyor. Ekonomik olgunluğa 10-12 yaşında erişen ağacından ise 1500-2000 adet ceviz alınabiliyor.

Kahramanmaraş, 2013 yılında Türkiye'de tescillenen Çağlayancerit cevizi ile AB'den de ilk coğrafi işaret tescilini almış oldu.

3 TESCİL DAHA YOLDA

Türkiye'de 1365 coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tesciline sahip ürün varken, bunlardan 1189'u tarım ve gıda ürünleri kapsamında bulunuyor.

AB'den tescil alan ürünler arasında şunlar yer alıyor:

- Gaziantep baklavası

- Aydın inciri

- Malatya kayısısı

- Aydın kestanesi

- Milas zeytinyağı

- Bayramiç beyazı

- Taşköprü sarımsağı

- Giresun tombul fındığı

- Antakya künefesi

- Suruç narı

- Çağlayancerit cevizi

Gemlik zeytini, Milas yağlı zeytini ve Edremit zeytinyağı da AB tescili almak için ilana çıkarken, 3 aylık itiraz süreci sonunda tescil almaları bekleniyor. AB'ye tescil başvurusu yapılan 42 ürün daha bulunuyor.

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