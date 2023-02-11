Kahramanmaraş depremi için çarpıcı açıklama: 667 tonluk bir kuvvetle darbe gelmiş demektir

Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış, 6 Şubat'ta 9 saat arayla Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6'lık depremleri AKŞAM'a yorumladı. Deprem dalgalarının hızlarını değiştirerek binalara çarpması sonucu hasar almasının doğal olduğunu anlatan Jeofizik mühendisi Barış, "Kahramanmaraş merkezli depremlerin ivmesi, Kocaeli depreminde görülen ivmenin en az 2 buçuk katıdır. Hatta bazı noktalarda 4-5 kat güçlü olduğu belirlenmiştir. Yani 1000 tonluk bir bina 667 GAL'lik ivme ile 667 tonluk bir kuvvetle darbe gelmiş demektir."

AFETİN İVMESİ ÇOK BÜYÜK

Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçak da şöyle konuştu: "Depremin ivme kitlesi, binaya gelecek olan deprem yükünü belirler. İvme ne kadar yüksekse binaya gelecek deprem kitlesi o kadar yüksek olur. Binalar ivme kitlesine göre yapılsaydı çökme yaşanmazdı."

HAYALET FAY HATTI 9 SAATTE CANLANDI, YIKIMA NEDEN OLDU

ABD'deki Güney California Üniversitesi'nde deprem fiziği üzerine araştırmalar yapan Doç. Dr. Sylvain Barbot, 7.7 ve 7.6'lık depremlerin 9 saat arayla birbirine yakın iki farklı fayda yaşanmasının daha önce görülmemiş bir şey olduğunu söyledi. Barbot, 'asrın felaketi' olarak değerlendirdiği doğa olayını da şöyle anlattı: "İlk deprem, Doğu Anadolu fay hattında oldu. Bu hat, Anadolu ile doğu arasında bir sınır. Bu hat, iki büyük fay hattıyla bağlanıyor. Bunlardan biri Kuzey Anadolu fay hattı ki, bu hat 1999'da kırılmıştı. İkinci büyük deprem daha önce bilinmeyen bir hat üzerinde yaşandı. Buna 'hayalet hat' diyoruz. Bu hat, tarih boyunca sismik olarak pasifti. Şu anki bilgilerimize göre bunun çok uzun zaman önce aktif olduğunu ve şu anda depreme yol açmamasını beklerdik ama yanıldık."