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Kahramanmaraş depreminde, şehit oğlunun adının yaşatıldığı apartmanda hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehit annesi Kadriye Yılmaz, 1993'te şehit olan oğlu Astsubay Zafer Yılmaz'ın adının yaşatıldığı apartmanın enkazında hayatını kaybetti.

IHA20 Şubat 2023 Pazartesi 09:05 - Güncelleme:
Kahramanmaraş depreminde, şehit oğlunun adının yaşatıldığı apartmanda hayatını kaybetti
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13 Temmuz 1993 yılında Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Yeni Doğan Karakolu'na teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Zafer Yılmaz'ın adı, annesi Kadriye Yılmaz'ın yaşadığı apartmana verildi. Yaklaşık 20 yıl önce şehit düşen evladının acısını unutamayan şehit annesi Kadriye Yılmaz, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan ve şehit oğlunun adının yaşatıldığı binanın enkazında kaldı. Depremden 6 gün sonra cenazesine ulaşılan şehit annesinin cansız bedeni enkazdan çıkarılarak defnedildi.

'HASRETİNİ ÇEKİYORDU, OĞLUNA KAVUŞTU'

Şehit annesinin komşularından Zeynep Yiğitoğlu, şehit annesi Kadriye Yılmaz'ın yıllardır şehit oğlunun hasretiyle yaşadığını, depremde ise şehit oğluna kavuştuğunu ifade etti. Yiğitoğlu, 'Astsubay Şehit Zafer Yılmaz, 13 Temmuz 1993 yılında şehit olmuştu. Annesi de isminin verildiği apartmanda yaşıyordu. Depremde apartman yıkılınca şehidin annesi de enkaz altında kaldı, vefat etti. Şehit annesi, çok iyi, sessiz, kendi halinde bir kadındı. Yalnız başına yaşayan bir teyzeydi. Çocuğu şehit olduktan sonra çok üzülüyordu. Onun hasretiyle yaşıyordu. En sonunda da enkaz altında can verdi, evladına kavuştu' dedi.

Şehit Zafer Yılmaz Apartmanı'nda yakınları vefat edenlerden Ali Osman Yiğitoğlu, "Annesi şehit oğlunun hasretini çekmişti, çok özlüyordu. Bir hafta önce de şehit annesi enkazın altında hayatını kaybetti. Bu acı hepimizin' diye konuştu.

Öte yandan yıkılan apartmanda şehidin ve şehit annesinin eşyaları da hurdaya dönerken, şehit ve annesinden ise geriye Türk Bayrağı kaldı. Enkazdan çıkarılan Türk Bayrağı ise enkazın yanında bulunan bir iş yerinin girişine asıldı.

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