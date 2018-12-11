Kahramanmaraş merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
FETÖ/PDY'nin mahrem emniyet imamlarının örgütte yönetici konumunda olan eşlerine yönelik Kahramanmaraş merkezli 4 ilde yapılan operasyonda 4 kadın gözaltına alındı.
- DHA
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şu be Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kahramanmaraş, Ankara, Adana ve Gaziantep'te önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ'nün mahrem emniyet imamlarının eşi olan ve örgütte yönetici konumunda olduğu belirtilen 4 kadın gözaltına alındı.
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