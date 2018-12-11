Kahramanmaraş merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şu be Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde Kahramanmaraş, Ankara, Adana ve Gaziantep'te önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, FETÖ'nün mahrem emniyet imamlarının eşi olan ve örgütte yönetici konumunda olduğu belirtilen 4 kadın gözaltına alındı.