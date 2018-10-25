Kahramanmaraş'da damperi açılan tır, üst geçide çarptı

<p> Alınan bilgiye göre, Murat Leblebici'nin kullandığı 31 B 6056 plakalı tırın damperi, Aksu Mahallesi'nde seyir halindeyken açılarak üst geçide çarptı.</p> <p> Olay yerine gelen ekipler, hasar gören üst geçidi yaya geçişlerine kapattı.</p>
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