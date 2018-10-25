Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kahramanmaraş'da damperi açılan tır, üst geçide çarptı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde seyir halindeki tırın açılan damperinin çarptığı üst geçit hasar gördü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Alınan bilgiye göre, Murat Leblebici'nin kullandığı 31 B 6056 plakalı tırın damperi, Aksu Mahallesi'nde seyir halindeyken açılarak üst geçide çarptı.

Olay yerine gelen ekipler, hasar gören üst geçidi yaya geçişlerine kapattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Dormen´den yeni oyun: Küllerin Arasından

Dormen´den yeni oyun: Küllerin Arasından

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

MİT'in sanal müzesi açıldı! İstihbarat savaşları bu araçlarla yapılmış

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA