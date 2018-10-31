Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kışlaköy Kömür Havzası'nda toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Kışlaköy Kömür Havzası'nda toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.
- AA
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kışlaköy Kömür Havzası'nda toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.
Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Kışlaköy Kömür Sahası'nda özel bir işletmeye ait bölümde toprak alımı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Formenlik yapan Mustafa Arslan, toprak altında kaldı.
İşçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Arslan, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerine, tedbir amaçlı AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.