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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kışlaköy Kömür Havzası'nda toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Kışlaköy Kömür Havzası'nda toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde Kışlaköy Kömür Havzası'nda toprak kayması sonucu bir işçi yaralandı.
 
Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü Kışlaköy Kömür Sahası'nda özel bir işletmeye ait bölümde toprak alımı yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Formenlik yapan Mustafa Arslan, toprak altında kaldı.
 
İşçilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkartılan Arslan, Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Olay yerine, tedbir amaçlı AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

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