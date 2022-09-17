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Kahramanmaraşlı engellilerden Diyarbakır annelerine destek ziyareti

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

AA17 Eylül 2022 Cumartesi 18:45 - Güncelleme:
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Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1111'inci gününde devam ediyor.

Engelli Halil Açıkgöz öncülüğünde Kahramanmaraş'tan gelen yaklaşık 20 engelli, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren aileleri ziyaret etti.

Ziyaretçilere evlatlarının dağa nasıl kaçırıldığını anlatan aileler, terör örgütü PKK ile HDP'ye tepkilerini dile getirdi.

Ziyaretin ardından konuşan Açıkgöz, Kahramanmaraş'tan anneleri ziyaret edip destekte bulunmak için geldiklerini söyledi.

Annelerin bir an önce evlatlarına kavuşmasını temenni eden Açıkgöz, şöyle dedi:

"Nöbetteki annelerimizin yanında olduğumuzu belirtmek için geldik. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Kimse nöbetteki annelerin gözünden bir damla gözyaşı akmasını istemez."

- "Onların acısını paylaşmak için geldik"

Engelli İkra İmalı, annelerin gözyaşının akmasına dayanamadıklarını aktardı.

Evlat nöbeti tutan anne ve babaların yanında olmak, onlara destekte bulunmak için geldiklerini anlatan İmalı, "Annelerimizin yanında olmak, onların acısını paylaşmak için geldik. Onlar üzüldükçe bizler de üzülüyoruz. Her zaman onların yanındayız. Annelerle görüşünce aynı acıyı ben de hissettim. Allah annelerimize sabır ve güç versin." ifadelerini kullandı.

Evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın da ziyaretten memnun olduklarını aktardı.

Feryatlarını tüm dünyanın duyduğunu dile getiren Aydın, "Bu ziyaretten dolayı çok duygulandık. Acımızı paylaştılar. Kendilerine minnettarız. Onlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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