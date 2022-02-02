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Kahramanmaraş'ta, 249 parça tarihi eser ele geçirildi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 249 parça tarihi eser ele geçirildi.

DHA2 Şubat 2022 Çarşamba 20:50 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 20:50
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Bir ihbarı değerlendiren Kahramanmaraş İl jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinin Ördekli Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 216 sikke, 42 obje ile 1 mühür ele geçirildi. Operasyonda Y.M. (37) ve K.M. (44) gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerden K.M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, başka bir suçtan arandığı ortaya çıkan Y.M.'nin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Operasyonda ele geçirilen 249 parça tarihi eser ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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