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Kahramanmaraş'ta 27 saat sonra 1 kişi kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta 24 yaşındaki Rümeysa Yalçınkaya, 7 katlı Anadolu Apartmanı'nın enkazından depremden 27 saat sonra sağ çıkarıldı.

AA7 Şubat 2023 Salı 08:22 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 27 saat sonra 1 kişi kurtarıldı
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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bölgede olumsuz hava şartlarına rağmen gece boyu süren arama kurtarma çalışmaları sabahın ilk ışıklarıyla yoğun şekilde devam ediyor.

Çok sayıda binanın yıkıldığı Trabzon Caddesi'ndeki 7 katlı Anadolu Apartmanı'ndan seslerin gelmesi üzerine dün akşam saatlerinde arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonrası Rümeysa Yalçınkaya, depremden 27 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı. Sağlık durumu iyi olan Yalnıçkaya, kontrol amacıyla hastaneye sevk edildi.

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