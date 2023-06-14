İSTANBUL 23°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Haziran 2023 Çarşamba / 26 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,5575
  • EURO
    25,6464
  • ALTIN
    1481.74
  • BIST100
    5360.77
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş'ta 3 bin 591 geçici iş yeri teslim edildi
Güncel

Kahramanmaraş'ta 3 bin 591 geçici iş yeri teslim edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat'taki depremlerin ardından kent için planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 591'inin tamamlanarak teslim edildiğini belirtti.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 18:43 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 3 bin 591 geçici iş yeri teslim edildi
ABONE OL

Dulkadiroğlu ilçesinde ekonomik hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar kapsamında inşa edilen "Konteyner Çarşı" alanlarında yapımı tamamlanan iş yerlerinin kuraları çekildi.

İlçede, AFAD koordinasyonunda inşa edilen 16 geçici iş yerinin tahsisi için Divanlı Mahalle Muhtarlığı'nda gerçekleştirilen kura çekiminde 16 esnaf, geçici çarşıda iş yeri sahibi olmaya hak kazandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem sonrası hayatın normale dönmesi için yoğun gayret gösterdiklerini, AFAD ve kardeş belediyelerin de destekleriyle şehre yeni geçici esnaf çarşıları kazandırmaya devam edeceklerini anlattı.

Güngör, şunları kaydetti:

"Bir yandan geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürerken bir yandan da kalıcı konut ve iş yerlerinin inşası devam ediyor. Süreçler sağlıklı bir şekilde ilerliyor. Esnafımızı rahatlatmak için ilimiz genelinde planlanan 4 bin 55 geçici iş yerinin 3 bin 591 adedi tamamlandı ve teslim edildi. Şehir merkezimizde 2 bin 436 geçici iş yeri planlandı, bunun 2 bin 222'si bitirildi ve hizmete sunuldu. Burada hedefimizi tamamlama oranımız yüzde 91. AFAD ve kardeş belediyelerimizin de destekleriyle bu süreci yürütüyoruz. Geçici iş yerlerinde esnaflarımızın faaliyetlerini sürdürmesi bizlere mutluluk veriyor. İhtiyaç halinde yeni alanlar oluşturmaya devam edeceğiz."

  • Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör
  • Kahramanmaraş
  • geçici iş yeri

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.