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Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde deprem!

Kahramanmaraş'ta saat 13.47'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

14 Mayıs 2023 Pazar 14:09 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 13.47'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 3.1 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.

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