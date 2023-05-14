Kahramanmaraş'ta 3.2 büyüklüğünde deprem!

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş'ta saat 13.47'de bir deprem meydana geldiğini duyurdu.<p></p>Yerin 3.1 km derinliğinde meydana gelen depremin büyüklüğü 3.2 olarak ölçüldü.<p></p><p> </p><!--tw-1657701879302717441-tw--><p lang='tr'>#DEPREMEKINOZU (KAHRAMANMARAS) https://t.co/8BkoArCLlY14.05.2023, 13:47:11 TSİBüyüklük: 3.2Derinlik: 3.1 km#Kandilli</p>&mdash; Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) May 14, 2023<img class='rich-text-photo' src='https://imgz.star.com.tr/imgsdisk/2023/05/14/indir7-14052023da4751fb.jpg'/>