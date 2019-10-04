Kahramanmaraş'ta 3,4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,4 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.
Kahramanmaraş'ta 3,4 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.
Saat 15.59'daki deprem yerin 10.4 km derinlikle meydana geldi.
Kahramanmaraş'ta 3,4 büyüklüğünde bir deprem medyana geldi.
Saat 15.59'daki deprem yerin 10.4 km derinlikle meydana geldi.
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