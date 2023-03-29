Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 20.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.



Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.