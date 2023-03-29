Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 20.05'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,01 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-29
Saat:20:05:55 TSİ
Enlem:37.936 N
Boylam:36.286 E
Derinlik:7.01 km
Detay:https://t.co/aqZg0iOzu2@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi