Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 23.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,69 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-29
Saat:23:08:37 TSİ
Enlem:37.374 N
Boylam:36.884 E
Derinlik:7.69 km
Detay:https://t.co/W1A88hd5zL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi