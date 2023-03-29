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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA29 Mart 2023 Çarşamba 23:29 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ta saat 23.08'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,69 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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