Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 00.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

