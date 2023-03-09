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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD, Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 00.44'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

AA9 Mart 2023 Perşembe 01:21 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 00.44'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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