Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta saat 17.57'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 11,56 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 11, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-05-11
Saat:17:57:04 TSİ
Enlem:38.066 N
Boylam:36.589 E
Derinlik:11.56 km
Detay:https://t.co/kYNsZggBWQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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