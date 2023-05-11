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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11 Mayıs 2023 Perşembe 18:08 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kahramanmaraş'ta saat 17.57'de, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 11,56 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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