Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta saat 16.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, 5,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 29, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Nurhak (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-06-29
Saat:16:34:42 TSİ
Enlem:38.007 N
Boylam:37.406 E
Derinlik:5.53 km
Detay:https://t.co/XxfxE8q0Uj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi