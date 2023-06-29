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Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kahramanmaraş'ta saat 16.34'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 5,53 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

  • Kahramanmaraş deprem
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