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Kahramanmaraş'ta 4 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi

Kahramanmaraş'ta aynı aileden 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

IHA26 Nisan 2020 Pazar 00:18 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 00:18
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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Gece saatlerinde yaşanan olayda, evde ikamet eden Aynur K. (16), Eda K. (11), Gamze K. (7) ve H.K. (49), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişiyi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi TIP Fakültesi Acil bölümüne kaldırdı. Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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