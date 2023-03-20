Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta saat 18.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

