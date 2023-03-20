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Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA20 Mart 2023 Pazartesi 18:52 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Kahramanmaraş'ta saat 18.40'ta 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.


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