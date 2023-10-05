Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan deprem açıklaması geldi.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi merkezinde saat 18.23'te 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem yerin 11,03 kilometre derinliğinde oldu.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Kahramanmaraş ili Onikişubat İlçesinde, 4,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.