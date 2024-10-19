Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Sarsıntının 10,53 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4.4. büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına hemen başladı. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır." açıklamasını yaptı.