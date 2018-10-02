Kahramanmaraş’ta 4.8 büyüklüğünde deprem oldu
Kahramanmaraş’ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- İHA
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, saat 18.29'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yerin 5.0 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.
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