Kahramanmaraş’ta 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, saat 18.29'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yerin 5.0 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.