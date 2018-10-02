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Kahramanmaraş’ta 4.8 büyüklüğünde deprem oldu

Kahramanmaraş’ta 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü verilerine göre, saat 18.29'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde yerin 5.0 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

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