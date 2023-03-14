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Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre; Kahramanmaraş'ta saat 17.49'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA14 Mart 2023 Salı 17:58 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 5,34 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen deprem hakkında açıklamada bulunan AFAD, "Kahramanmaraş ilimizin Çağlayancerit ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerini kullandı.

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