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Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan ilk açıklama

Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. AFAD, 'An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.' açıklamasında bulundu.

7 Eylül 2024 Cumartesi 09:41 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 5.0 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan ilk açıklama
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, Adana, Kahramanmaraş ve Gaziantep olmak üzere birçok kentte hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem Gaziantep'te de hissedildi. Vatandaşlar bulundukları ev ve iş yerlerinden dışarıya çıktı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem anlarının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Kahramanmaraş'taki bir iş yerinde bulunan insanların panik halde dışarıya kaçtığı anlar da yer aldı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.

VALİ ÜNLÜER'DEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, "Pazarcık ilçemizde 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır." dedi.

SİYASİLERDEN PEŞ PEŞE PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ve ilgili kurumlarımız saha taramalarına sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladılar. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve bölgede hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Tüm kurumlarımız saha çalışmalarını sürdürmektedir. Allah ülkemizi her türlü afetten korusun.

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