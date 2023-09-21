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Kahramanmaraş'ta 70 kişinin öldüğü binaya dair bilirkişi raporu çıktı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yıkılan ve 70 kişinin hayatını kaybettiği Bad-ı Saba isimli site ile ilgili bilirkişi raporu yayınlandı.

IHA21 Eylül 2023 Perşembe 17:16 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 70 kişinin öldüğü binaya dair bilirkişi raporu çıktı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremlerde 40 binden fazla bina yıkılmış, on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Depremin ardından bölgede, yıkıma sebep olan nedenler araştırılmaya devam ediyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden bir heyetin, Kahramanmaraş'ta 70 kişinin hayatını kaybettiği Bad-ı Saba konutları ile ilgili yaptığı araştırma sonuçlandı.

Yapılan araştırma sonunda çıkan raporda, "Çelik donatı çubuğu örnekleri üzerinde gerçekleştirilen çekme deneyi sonuçları değerlendirildiğinde, temel, perde, kolon, kiriş ve döşeme yapımında kullanılan nervürlü donatı çubuklarının ilgili standartta S420 için belirtilen kriterleri sağladıkları tespit edilmiştir. Kirişli radye temel sisteminde yer alan temel kirişlerinin kesit açısından yeterli olduğu belirlenmiştir. Bazı asansör çevresindeki sürekli temel kirişleri zemin taşıma gücü açısından sınır değerlere yakın yetersiz olmakla birlikte kabul edilebilir düzeydedir. Proje verilerine göre yapılan analizler sonucunda kolonların kesit ve donatı alanı açısından yeterli olduğu belirlenmiştir" denildi.

Perde duvarların kabul edilebilir düzeyde olduğu ortaya konulan raporda, "Proje verilerine göre yapılan analizler sonucunda perdelerin çoğunluğunun kesit ve donatı alanı açısından yeterli olduğu belirlenmiştir. Sadece bazı perde duvarlar kayma güvenliği açısından sınır değerlere yakın yetersiz olmakla birlikte kabul edilebilir düzeydedir. Proje verilerine göre yapılan analizler sonucunda kirişlerin kesit ve donatı alanı açısından yeterli olduğu belirlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"HERHANGİ BİR SORUMLU KİŞİ BULUNMAMAKTADIR"

Raporda sonuç olarak ise, "Soruşturma dosyası üzerinden yapılan inceleme, değerlendirme ve elde edilen bulgular neticesinde, söz konusu binada projelendirme, yapım ve iş bitimi aşamalarında 2007- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve İmar Kanunu esaslarına uyulduğu görülmüştür. Proje, Yapım ve iş bitimim aşamalarında, tarafımıza ulaşan bilgiler doğrultusunda, herhangi bir sorumlu kişi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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