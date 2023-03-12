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Afetzede kadından dikkat çeken sözler: Herkes gitti sadece devletimiz burada kaldı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesindeki çadır kentte bulunan afetzede kadın yaptığı açıklamayla herkesi duygulandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın her şeyi yapacağına inandığını söyleyen afetzede kadın, 'Bize, 'Nasılsınız, iyi misiniz kardeşim?' demeniz yeterli. Kurban olayım, o düşmesin diye uğraşıyoruz. O düşmesin ki biz rahat edelim. Herkes gitti, sadece devletimiz kaldı. Allah'ıma şükürler olsun.' dedi.

IHA12 Mart 2023 Pazar 02:14 - Güncelleme:
Afetzede kadından dikkat çeken sözler: Herkes gitti sadece devletimiz burada kaldı
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Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, depremzede kadının söylediği sözler herkesi duygulandırdı. Şefkatli bir dokunuşun bile yeterli olduğunu söyleyen depremzede kadın, kendilerini ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'a, "Bize, 'Nasılsınız, iyi misiniz kardeşim?' demeniz yeterli. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan her şeyi yapacak inanıyorum. Kurban olayım, o düşmesin diye uğraşıyoruz. O düşmesin ki biz rahat edelim. Herkes gitti, sadece devletimiz kaldı. Allah'ıma şükürler olsun" dedi.

"HERKES GİTTİ, SADECE DEVLETİMİZ BURADA KALDI"

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde çadır kentleri ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, depremzedelerle bir araya gelerek acılarına ortak oldu. Bir depremzedeye istekleri olup olmadığını soran Başkan Bıyık, kadının verdiği cevap karşısında duygulandı. Evinin yıkıldığını söyleyen depremzede kadın, "Hangi birimize ev vereceksiniz? Bize, 'Nasılsınız, iyi misiniz kardeşim?' demeniz yeterli. Bu çok güzel bir şey, teşekkür ediyoruz. Hepimize ev veremezsiniz, böyle bir isteğimiz de yok. Allah sizden razı olsun. Hep buradaydınız. Geçecek tabi ki, insan her şeye alışıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan her şeyi yapacak inanıyorum. Kurban olayım, o düşmesin diye uğraşıyoruz. O düşmesin ki biz rahat edelim. Herkes gitti, yardımseverler de gitti. Sadece devletimiz burada kaldı, Allah'ıma şükürler olsun. Kızılay geldi, her gün yemek getiriyor. Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

"DEVLET VAR OLSUN Kİ MİLLET VAR OLSUN"

Kötü günlerin geride kalacağını söyleyen Başkan Muzaffer Bıyık, "Her şey geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan her şeyi yapıyor. Sizin hayır duanız, milletin hayır duası bize yeter, aşamayacağımız zorluk yok. Allah devletimize zeval vermesin. Devlet var olsun ki millet var olsun" diye konuştu.

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