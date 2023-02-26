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Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde zarar gören kanalizasyon hatları ve ana boru hatlarında çalışmalarını sürdürüyor.

IHA26 Şubat 2023 Pazar 17:34 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta altyapı çalışmaları devam ediyor
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toplamda 75 mahallede görev yapan SASKİ ekipleri, depremde zarar gören kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının onarımını sürdürüyor.

Kullanıma uygun hasarsız binalarda depremzede vatandaşların hayatlarının normalleşmesi için de çalışan ekipler, önce bina içlerinde biriken atık suları temizliyor, ardından mevcut hatlar işler hale getiriliyor. Hasarlı bölgelerde de çalışmalarını sürdüren ekipler, kullanılamayacak durumda olan altyapı hatlarının yerine yeni hatları devreye alıyor.

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