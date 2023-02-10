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Kahramanmaraş'ta anne ve kızı depremden 92 saat sonra enkazdan kurtarıldı

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremden 92 saat sonra anne ve kızı, enkazdan sağ çıkarıldı.

AA10 Şubat 2023 Cuma 02:12 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta anne ve kızı depremden 92 saat sonra enkazdan kurtarıldı
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Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etti.

UMKE, Polis Arama Kurtarma ve Zonguldak Belediyesi ekipleri, çalışmalarını merkez Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı Manolya Apartmanı'nın enkazında yoğunlaştırdı.

Ses gelmesi üzerine enkaza yoğunlaşan ekipler, yıkıntı altında bulunan kanser hastası anne Hatice (65) ve kızı Mihriban Sultan Özçelebi (33) ile iletişim kurdu. Yapılan çalışmanın ardından Hatice ve Mihriban Sultan Özçelebi, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kurtarma ekipleri anne ve kızın bulunmasını tekbir getirerek ve sevinçle karşıladı.

Mihriban Sultan Özçelebi ise kendisini kurtaran ekipleri eliyle selamladı.

Eşi ve kızı enkazdan yaralı olarak kurtarılan Mehmet Özçelebi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür etti.

Mutlu olduğunu belirten Özçelebi, "Allah devlete, millete zeval vermesin, düşmanlarımızı sevindirmesin. Devletimizi dünyada en yüce devlet eylesin." dedi.

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