İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9611
  • EURO
    7,5422
  • ALTIN
    386.679
  • BIST100
    98759
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kahramanmaraş'ta araçla polisten kaçan 4 kişiye ''sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal''den ceza
Güncel

Kahramanmaraş'ta araçla polisten kaçan 4 kişiye ''sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal''den ceza

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan 4 şüpheliye 'sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal'den cezai işlem uygulandı.

AA26 Nisan 2020 Pazar 15:37 - Güncelleme: 26 Nisan 2020 Pazar 15:47
ABONE OL

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üngüt Mahallesi'nde bir otomobili durdurmak istedi. Polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, kovalamaca sonucu hal kavşağında yakalandı.

Araçtaki Fatmagül K. (19), Oğuzhan K. (25), Oğuzhan Ç. (22) ve Hacı Ahmet G'ye (25) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal"den 3 bin 150'şer lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira ceza uygulandı.

Sürücü Hacı Ahmet G'ye ayrıca "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve ehliyetini yanında bulundurmamak" suçundan 708 lira ceza yazılarak, ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı: İzlenme rekoru kırdı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.