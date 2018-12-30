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Kahramanmaraş'ta aranan 17 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta polisin düzenlediği huzur operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

  • DHA
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Kahramanmaraş merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen huzur operasyonunda eğlence yerleri, park, kafe gibi 337 umuma açık yer denetlenip, oluşturulan uygulama noktalarında durduulan araçlar kontrol edildi.

3 bin 630 kişinin sorgunun yapıldığı huzur operasyonunda yaralama, uyuşturucu, fuhuşa teşvik, hırsızlık, kaçakçılık gibi çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı. Şüpheliler, gerekli işlemler yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca operasyonda kontrol edilen 579 araçtan 31'ine değişik ihlallerden 31 bin 739 lira idari para cezası kesilirken, 2'si de trafikten men edildi.

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