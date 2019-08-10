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Kahramanmaraş'ta aranan FETÖ hükümlüsü yol kontrolünde yakalandı

Kahramanmaraş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Yeşilova Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, karakol önünde yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri aracı durdurdu.

Kimlik kontrolünde FETÖ/PDY'ye ilişkin davada Elazığ Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen A.D. (44) gözaltına alındı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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