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Kahramanmaraş'ta bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu şehir hastanesi kavşağında 27 plakalı bir otomobile operasyon düzenledi.
 
Otomobilde yapılan aramada valizlere saklanmış bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi yakalandı.
 

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