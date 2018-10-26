Kahramanmaraş'ta bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi
Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda bir otomobilde bin 860 paket kaçak sigara ele geçirildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş-Gaziantep yolu şehir hastanesi kavşağında 27 plakalı bir otomobile operasyon düzenledi.
Otomobilde yapılan aramada valizlere saklanmış bin 860 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi yakalandı.
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