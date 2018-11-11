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Kahramanmaraş'ta 'boşanma' cinneti: 3 ölü

Kahramanmaraş’ta bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşi, kayınvalidesi ve kayınbabasını av tüfeğiyle öldürdü.

  • İHA
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Olay, Onikişubat ilçesi Oruç Reis Mahallesi 9’uncu sokaktaki müstakil evin 2. katında meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Akpınar boşanma aşamasında olan ve baba evine sığınan eşi Sibel Akpınar’ın evine sabah erken saatlerde av tüfeğiyle geldi. İlk önce kapıyı açan kayınbabası Ali Çiftçi’ye (58) kurşun yağdıran Ramazan Akpınar daha sonra kayınvalidesi Pakize Çiftçi (56) ile eşi Sibel Akpınar’a biri 7, diğeri 2 ve 1 yaşındaki çocuğunun yanında ateş etti. Silah seslerinin duyulması üzerine komşuları durumu polise bildirdi.
 
Olay yerine gelen polis ekipleri cinayet zanlısı inşaat işçisi Ramazan Akpınar’ı gözaltına alırken, evin içinde yaptığı kontrolde, üç kişinin öldüğünü belirledi. 
 
Olay yerinde yapılan inceleme sırasında evde bulunan çocuklar geçici olarak komşularına bırakılırken, cesetler cumhuriyet savcısının yapmış olduğu incelemenin ardından Kahramanmaraş Tıp Fakültesi Morgu'na kaldırıldı.
 
Polise ihbarda bulunan komşu Cemal Ahraz, “Sadece silah sıkıldıktan sonra geldim. Ondan sonra ben buraya baktığımda maalesef adam vurulmuştu. Yani gitmiş. Sonra polisi aradık. Bunlar boşanmak için dilekçe vermişler. Savcılık uzaklaştırma vermiş. Nasıl olduysa ondan sonrasını bilmiyorum. Dün de adamla görüştüm, kızından dolayı, başka bir şey yoktu. Kızının üstüne de evlenmiş zaten (ikinci evliliğini dini nikahlı yapmış) adam yani.  Sabah ezanı oldu. Oraya varan ilk bendim. Vardım baktım vurmuş zaten ölmüş, yapacak bir şey yok şu anda” dedi.
 

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