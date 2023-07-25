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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını 17 saatlik çalışmanın ardından kontrol altında

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan 17 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı, yaklaşık 100 hektar alan zarar gördü.

AA25 Temmuz 2023 Salı 08:22 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangını 17 saatlik çalışmanın ardından kontrol altında
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Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi kırsalı ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle dün başlayan yangın, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracının çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havadan ve karadan müdahale ile yangının kontrol altına alındığını, 100 hektar civarında alanın zarar gördüğünü belirtti.

Yanan alanın 50 hektarının ormanlık diğer kısmının ise tarım arazisi olduğunu aktaran Karartı, yaklaşık 17 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürme çalışmalarına, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Adana, Şanlıurfa, Hatay, Adıyaman ve Yozgat Orman İşletme müdürlüklerinden gelen takviye ekiplerin de destek verdiğini bildirdi.

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