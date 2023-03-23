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Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 12.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. AFAD Başkanı Yunus Sezer, 'An itibarıyla olumsuz bir durum bulunmuyor. Saha tarama çalışmaları devam ediyor.' dedi.

AA23 Mart 2023 Perşembe 12:27 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta 5.3 büyüklüğünde deprem
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Kahramanmaraş'ta saat 12.19'da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 5,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD Başkanı Sezer, "Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki artçı deprem sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Bölgedeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunarım." açıklamasında bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'TA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Kahramanmaraş'ta saat 12.23'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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