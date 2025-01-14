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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ağır hasar alan binaların yüzde 99'u yıkıldı

Kahramanmaraş'ta asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binaların tamamına yakını tamamlandı.

IHA14 Ocak 2025 Salı 09:37 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta deprem sonrası ağır hasar alan binaların yüzde 99'u yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra kentte ağır hasar alan binalarda yıkım çalışmaları devam ediyor. Kent genelinde yıkım çalışmalarının yüzde 99'u tamamlanmış durumda. Geriye kalan binaların da kısa sürede yıkılarak alanların temizlenmesi planlanıyor. Çalışmalar, vatandaşların güvenliği ve şehirdeki yeniden yapılandırma sürecinin hızlandırılması amacıyla büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Enkaz kaldırma işlemleri de eş zamanlı olarak devam ediyor. Yıkım sonrası boşaltılan alanların, ilerleyen süreçte sosyal alanlar veya yeni konut projeleri için değerlendirileceği ifade ediliyor.

Yıkım çalışması yaptıklarını ifade eden Ramazan Demirci, "Deprem sonrası Ebrar Sitesi tamamlanıyor ve yanı başındaki ağır hasarlı binaların da yıkımları sürüyor. İnşallah şehrimizi kısa sürede ayağa kaldıracağız" dedi.

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