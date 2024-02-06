Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybedenlerin yakınları kabirleri başında dua etti

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde Adana'da 13 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti. Asrın felaketinin yıl dönümünde gece saatler 04.17'i gösterdiğinde enkaz alanlarında anma törenleri gerçekleştirildi.

MEZARLIK DOLDU TAŞTI



Sabah saatlerinde ise depremzedelerin defnedildiği Kabasakal Mezarlığı doldu taştı. Depremlerde hayatını kaybedenlerin yakınları kabirlerin başına gelip dua edip gözyaşı döktü.

Minik Batuhan'ın mezarına amcası oyuncak koydu

Depremde annesiyle birlikte hayatını kaybeden Batuhan Koçak'ı (10) amcası da yıl dönümünde unutmadı. Gözü yaşlı amca kabre oyuncak koyup yeğenini ve yengesini andı.

ÖĞRETMENLERİNİ UNUTMADILAR



Depremde Ekim Apartmanı'nda oturan Şehit Ali Bezik Anadolu Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Zuhal Taşkın da iki kızıyla birlikte enkaz altında kaldı. Taşkın'ın iki kız çocuğu yaralı olarak enkazdan kurtarılırken, kendisi hayatını kaybetti. Zuhal öğretmeni bugün öğrencileri unutmadı ve kabri başında ziyaret etti.

"ÇOK ÖZLÜYORUZ"



İhlas Haber Ajansı'na konuşan öğrencilerden Sami Kenan, "O benim hem öğretmenin hem sırdaşımdı. Bugünde arkadaşlarımla birlikte derse girmeden öğretmenimizi kabri başında ziyaret etmeye geldik. Çok özlüyoruz kendisini" dedi.

"ONLAR BENİM ÇOCUĞUM GİBİYDİ"



Depremde yeğenini ve tüm ailesini kaybeden Meryem Güvenmez, "Çok üzülüyorum. Kahramanmaraş Azerbaycan Bulvarı'nda depreme yakalandılar. Yeğenim, eşi ve 3 çocuğu öldü. Bir aile gitti. Kahramanmaraş'ta yeğenim öldü, Adana'da da akrabalarım öldü. Geliyoruz, gidiyoruz ama içimizdeki ateş sönmüyor. Çok özlüyorum. Çok seviyordum onları. Benim çocuğum olmadığı için onlar benim çocuğum gibiydi. Hala olarak yeğenlerimi çok sevdim, evladım yerine koydum" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Depremde hayatını kaybeden Şenay Atan'ın annesi de kızının kabri başına gelip feryat etti. Acılı annenin, 'Nereye gideceğimi bilemedim. Saat 4'ü geçiyordu, hiç uyumadım. Ben seni duyar koşardım kızım. Bu nasıl bir acı' diyerek ağladı.